هونجكي SUV الصينية الفاخرة تظهر في صور تجسسية بوضوح

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت صور تجسسية لهونجكي E115 الكهربائية الإنتاجية بدون تمويهات بعد عام من تدشين النسخة الاختبارية في الصين، وتستمر السيارة مع الشبك الأمامي الكبير والمصابيح الأمامية LED ونفس خط السقف الطويل وشريط LED خلفي يصل بين المصابيح الخلفية.

وتكشف الصور لأول مرة عن داخلية السيارة المحملة بالتقنيات المختلفة، مثل شاشة لمسية للتحكم في وظائف الجو وشاشة ضخمة لنظام المعلومات الترفيهية، ولوحة عدادات رقمية بالكامل، وجلود الكانتارا الفاخرة.

هذه هي SUV كبيرة مع قاعدة عجلات هائلة يصل طولها إلى 128 إنش، مع عرض إجمالي 78.8 إنش وارتفاع 68.1 إنش.

وستصل E115 للأسواق بموتورين كهربائيين، الأول في المحور الأمامي بقوة 215 حصان وعزم 350 نيوتن.متر والثاني في الخلف بقوة 295 حصان وعزم 420 نيوتن.متر، مع تسارع إلى 100 كم\س في 4 ثواني ومدى 600 كيلومتر لكل شحنة.

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