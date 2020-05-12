تويوتا تطرح نسخة خاصة من بيريوس.. تعرف على السبب

احتفلت شركة تويوتا اليابانية بالذكرى العشرون على طرح طراز "بيريوس" الكهربائي الهجين بالسوق الأمريكية، بطرحها نسخة خاصة جديدة من الطراز مخصصة لعام 2021.

وحسبما ذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن الظهور الأول لطراز بيريوس بالولايات المتحدة كان في عام 2001، وأنتجت تويوتا من الطراز في هذا الوقت 2020 ألف نسخة.









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ومنحت تويوتا مسمى تجاري 2020 Editon لهذه النسخة الخاصة من طراز بيريوس، والتي ستتوفر بعدد من المميزات الغير متوفرة بالنسخة التقليدية من الطراز، من ضمنها خيارات أكثر فيما يخص ألوان الطلاء، وعجلات أكبر في القياس، يصل لـ 17 بوصة.









وقال الموقع الأمريكي إن تويوتا ستحتفل بطرح هذه النسخة الخاصة من بيريوس، في بث حي عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، في يوم 18 مايو الجاري، كما ستكشف خلال الحدث نفسه عن سيارتان كهربائيتان جديدات كليا.

جدير بالذكر أن تويوتا طرحت طراز بيريوس للمرة الاولى بالسوق اليابانية في عام 1997.