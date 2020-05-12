شاهد أول سيارة كروس أوفر رياضية صينية.. المواصفات والأسعار

كشفت ماركة Wey التي تعتبر العلامة الفاخرة للسيارات التابعة لشركة Great Wall عن أحدث موديلاتها للسوق الصينية لعام 2020، وهو طراز Wey VV7 GT الجديد كليا.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، اللقطات الرسمية لطراز Wey VV7 GT الذي ذكر أن أكثر ما يميزه كونه الموديل الكروس أوفر الرياضي الوحيد حاليا بالسوق الصينية.









كما ذكر الموقع الأمريكي أن طراز Wey VV7 GT يعتبر باكورة التعاون الأول بين شركة Great Wall الصينية، وشركة Brabus المصنعة للسيارات، بعد عقدهما لشراكة للتعاون معا منذ عام.

Advertisements

وأفاد "موتور وان" بأن الظهور الاول لطراز Wey VV7 كان في عام 2017، حين أعلن عنه كسيارة كروس أوفر تقليدية بالسوق الصينية، والآن تقدم Wey النسخة الـ GT الرياضية منه، والتي تعمل بمنظومة محرك هي نفسها المستخدمة بمدويل Haval H6 الأوروبي.





ويأتي طراز Wey VV7 بنسخته الرياضية GT، بعجلات ضخمة بقياس 21 بوصة، ويتمتع بكشافات أمامية تعمل بتقنية LED.

ويعمل الطراز الصيني الجديد بمحرك توربيني بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة 227 حصان، مع عزم دوران 387 نيوتون متر.

وتنوي Wey طرح طراز VV7 GT الجديد بتكلفة تبدأ من سعر 27,100 ألف دولار بالسوق الصينية بداية من شهر يوليو خلال العام الجاري.