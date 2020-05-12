كيا تطرح الجيل الجديد من طراز "موهاف".. المواصفات والسعر

طرحت كيا الكورية الجنوبية الجيل الجديد من طراز Mohave الذي يعتبر أقدم سياراتها المتواجدة بالأسواق حتى الآن، بهدف إنعاش مبيعاته.

وذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات،أن الموديل الجديد الذي طرحته كيا باسم طراز Gravity .









ونقل الموقع الأمريكي اللقطات الرسمية للطراز الذي يعتبر الجيل الجديد من طراز Mohave والذي طرح الجيل الأول منه عام 2008.

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ويأتي طراز Mohave Gravity بإطارات بقياس 20 بوصة، مع كشافات أمامية LED، ومن الداخل، أضفت عليه لمسات من الفخامة، بتطريز لوحة التحكم الوسطى به بجلد Alcantara الفاخر، مع تدعيمه بشاشة لمس بقياس 12.3 بوصة.









وقال "موتور وان" إن طراز Mohave Gravity سيتوفر بالأسواق بخيارت متعددة فيما يخص عدد المقاعد داخله، ما بين 5 و 6 و7 مقاعد.

وأفاد بأن كيا ستطرح للبيع بالأسواق بتكلفة تبدأ من 45,475 ألف دولار للنسخ ذات الـ 5 مقاعد منه، و سعر 46,335 ألف دولار للنسخ ذات الـ 6 أو 7 مقاعد منه.