عبر جوجل Maps.. جولات افتراضية في متاحف الدراجات النارية

وسط تعذر السفر والسياحة في ظل الظروف الحالية بسبب تفشي وباء كورونا، قدمت بعض شركات الدراجات النارية جولات افتراضية في متاحفها عبر شبكة الإنترنت.



وقالت وكالة الأنباء الألمانية، يمكن للزائر إجراء جولة افتراضية عبر جوجل Maps في متاحف شهيرة للدراجات منها دوكاتي وهارلي أومتحف كاواساكي جود تايمز وورلد.



وسلكت هوندا طريقا آخر وقامت بتدشين موقع الإنترنت https://www.honda.com/collection-hall-gallery# لتتيح للمرء إمكانية زيارة متحف كوليكشن هول.

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قائمة الدراجات النارية المنتظر طرحها 2020.. عائلة هارلي تتصدر



كما يتيح متحف موتو "Moto Museum" بمدينة سانت لويس الأمريكية على موقعه بشبكة الإنترنت الفرصة لمشاهدة أكثر من 100 دراجة نارية كلاسيكية من العصور الماضية.

ورغم تفشي وباء كورونا، يترقب عشاق الدراجات النارية طرح مجموعة مميزة من الدراجات من مختلف الماركات خلال عام 2020 وبالتحديد من تلك التي تتبع فئة cruiser.

ووفق موقع "رايد أبارت" المختص بأخبار الدراجات النارية فقد جمع قائمة بأبرز الدراجات النارية من فئة cruiser المتوقع طرحها خلال عام، وبدأها بدراجة بي إم دبليو طراز R18 لعام 2021، والتي تعمل بمحرك بقوة 1802 سي سي، وستصل تكلفتها لـ17,495 دولارا.