وفاة الفنان إبراهيم نصر المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن الخليج 365 الثلاثاء 2020/5/12 04:13 م بتوقيت أبوظبي الثلاثاء 2020/5/12 04:13 م بتوقيت أبوظبي

توفي الفنان المصري إبراهيم نصر، الثلاثاء، عن عمر يناهز 69 عاما. وأعلن أشرف زكي، نقيب الممثلين المصريينن، وفاة الفنان إبراهيم نصر، أشهر من قدم برامج المقالب، من خلال برنامجه الشهير "الكاميرا الخفية"، إضافة إلى مشوار فني طويل. وقال زكي إن صلاة الجنازة ستقام الثلاثاء لتشييع الفنان الراحل إلى مثواه الأخير.

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