إيلون ماسك يتحدى كاليفورنيا بالقبض عليه بعد فتح مصنع تيسلا!

الخليج ٣٦٥ نت – أكد المدير التنفيذي لتيسلا ايلون ماسك على فتح مصنع الشركة في كاليفورنيا في مخالفة مباشرة للأوامر المحلية لعدم فتح المصنع.. كما صرح ماسك أنه سيكون بجوار خط إنتاج المصنع بفسه هذا الأسبوع، مردفاً: “إذا تم اعتقال أي احد فأنا أطلب اعتقالي أنا”.
وقد قصى ماسك الأيام الماضية في انتقاد حاد لأوامر مقاطعة ألاميدا بولاية كاليفورنيا والتي منعت فتح المصنع حتى نهاية مايو ضمن إجراءات وقف انتشار فيروس الكورونا.
ماسك هدد بنقل المصنع ومقرات تيسلا خارج كاليفورنيا إلى تكساس أو ولاية أخرى، كما قامت الشركة الكهربائية برفع دعوى قضائية رسمية ضد المقاطعة بتهمة تعدي حدودهم القانونية بفرض أوامر الإغلاق، خاصة مع سماح محافظ ولاية كاليفورنيا للشركات بفتح المصانع مجدداً.
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