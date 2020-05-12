عرض توكيلات الجزيرة الرمضاني على فورد اسكورت 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة توكيلات الجزيرة للسيارات، في شهر الخير.. هديتك غير، أصبح الآن بإمكانك اغتنام أروع العروض الرمضانية والانطلاق بقوة خيارك المفضل مع فورد إسكورت 2020 لتحصل على خصم نقدي 3,000 ريال أو 3 سنوات صيانة مجانية والعديد من المزايا التي تكافئ اختيارك. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. السيارة المشمولة في العرض: فورد إسكورت موديل 2020. مميزات العرض: Advertisements 3 سنوات صيانة مجانية أو 60,000 كلم أيهما يأتي أولاً

5 سنوات ضمان المصنع أو 200,000 كلم أيهما يأتي أولاً الشروط والأحكام: يسري العرض حتى 31 مايو 2020م

يسري العرض على موديلات 2020

تختلف المواصفات عن تلك الموضحة في الصورة صورة العرض:

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