"لوتس" تكشف عن طراز جديد من أيقونتها الرياضية Elise

احتفلت شركة لوتس البريطانية المصنعة للسيارات الرياضية بمرور 60 عاما على طرح طرازها الرياضي العريق Elise بالكشف عن نسخة جديدة خاصة منه باسم Heritage وبعدد محدود من النسخ.

وذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، أن الطراز Elise هو الأول الذي حصدت من خلاله لوتس البريطانية لقب سباقات "جراند بريكس".









ونقل الموقع الأمريكي مقطع فيديو نشرته الشركة البريطانية لنسخة Heritage الخاصة من طراز Elise، التي ستطرح منها شركة لوتس 100 نسخة فقط للبيع.

بالإضافة لعدد من اللقطات الرسمية للطراز، كشفت عن أن لوتس ستوفره بعدد من الألوان تعبر عن تاريخ الطراز الحافل.





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وأوضح الموقع ، أن الطراز سيتوفر بألوان الأحمر والأبيض والذهبي، وهي الألوان نفسها التي طرحت به نسخة طراز Elise عام 1968 وحققت بها لوتس إنجازات مع السائق "جراهام هيل".









وستعمل النسخة الخاصة Heritage من طراز Elise، بمحرك سوبر تشارج، بسعة 1.8 لتر، ينتج قوة 217 حصان، مع قدرة تسارع من صفر وحتى سرعة 62 ميل في الساعة خلال 4.2 ثانية، كما ستصل سرعته القصوى لـ 145 ميل في الساعة.

وستطرح لوتس هذه النسخة الخاصة من الطراز للبيع بسعر 46,250 ألف جنيه إسترليني، ما يعادل 47,848 ألف يورو.



