نصائح فورد للحفاظ على طلاء السيارة في أيام "العزلة"

أحمد جمال أحمدالثلاثاء 2020/5/12 01:24 م بتوقيت أبوظبي
تجري شركة فورد الأمريكية عدة أبحاث لحماية طلاء سياراتها من فضلات الطيور وما يسببه هذا الأمر من أضرار بخلاف ملوثات خارجية أخرى،حسبما ذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات.
وقالت فورد من خلال فيديو عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، إنه خلال أزمة كورونا، تتعرض السيارات لسقوط فضلات الطيور أكثر من أي وقت مضى، نظرا لأن عدم استخدامها لفترة طويلة جعلها هدفا.
ونصحت شركة فورد عملائها ممن يتعرضون بشكل متكرر لهذا الأمر بغسل سياراتهم بشكل دوري بمياه الـ lukewarm مع استخدام غسول pH، للوقاية من بقاء المادة الحمضية لتلك الفضلات التي تسبب تلف الطلاء.
وأضافت " أنها توصلت لتركيبة كيميائية- لم تعتمد يعد- تهدف من خلالها الوصول لطلاء مضاد للمادة الحمضية التي تنتج عن هذه الفضلات ويكون من السهل التخلص منها في المستقبل، دون تعرض الطلاء لأذى"
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