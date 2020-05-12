لكزس IS الجيل القادم تظهر بالشكل التوقعي + معلومات

الخليج ٣٦٥ نت – الجيل الحالي من لكزس IS انطلق في 2013 قبل حصوله على تحديثات منتصف العمر في 2016، والآت تستعد العلامة الفاخرة لطرح جيل جديد من الموديل لعام 2021.

لكزس ستقوم بتحديثات معتبرة للمنصة الحالية ونظام التعليق لزيادة الثبات والراحة أثناء القيادة، بينما الشكل الخارجي سيأخذ إلهامه من التصميمات الجديدة لموديلات لكزس الأخرى، خاصة مقدمة LS ومصابيح أمامية جديدة وتغييرات أخرى في الخلفية.

من المتوقع بقاء المحركات الحالية التي تشمل محرك 2.0 لتر تيربو 4 سلندر بقوة 241 حصان وعزم 350 نيوتن.متر، مع محرك V6 سعة 3.5 لتر بقوة 260 حصان، وثالث V6 سعة 3.5 لتر بقوة 311 حصان، وأنظمة دفع خلفي ورباعي وجير أوتوماتيكي 8 سرعات.

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من المحتمل تقديم لكزس لنسخة IS 500 الاعلى في المجال لتعويض غياب الـ GS، ربما بمحرك V6 تيربو مزدوج بقوة 416 حصان وعزم 600 نيوتن.متر، كما ستحصل السيارة على تعديلات واسعة في الداخلية للتماشي مع لغة التصميم الأخيرة للعلامة مع لمسات أكثر فخامة وبرمجيات وتقنيات أكثر تطوراً وراحة.

كان من المفترض الكشف عن IS الجديدة في معرض نيويورك ولكن مع إلغاء المعرض، ستقوم الشركة بالكشف عنها في حدث مستقل خلال الصيف.