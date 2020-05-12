تويوتا تكشف عن نسخة استثنائية من طراز Highlander

أحمد جمال أحمدالثلاثاء 2020/5/12 11:28 ص بتوقيت أبوظبي
كشفت شركة تويوتا اليابانية المصنعة للسيارات عن نسخة خاصة ستطرح للسوق الأوروبية العام المقبل من طراز Highlander.
ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات ،اليوم الثلاثاء،اللقطات الرسمية للطراز الذي سيتوفر بـ 7 مقاعد من الداخل، ومن المقرر بدء الطرح للبيع أوائل يناير المقبل.
ودعمت تويوتا أسطولها من السيارات العائلية الكبيرة من الداخل، بالسوق الأوروبية، بهذه النسخة الجديدة من طراز Highlander، التي تنضم لموديلات من نفس الفئة توفرها تويوتا في أوروبا مثل طراز C-HR وطراز RAV4.
والنسخة الأوروبية من طراز تويوتا Highlander بمحرك Atkinson-cycle يعمل بالجازولين بسعة 2.5 لتر، يدعمه المحرك الكهربائي ، وينتجان معا قوة إجمالية تصل لـ 244 حصانا.
ومن المقرر أن تعلن تويوتا عن تفاصيل سعر النسخة الأوروبية قبل طرحها للبيع مباشرة بالأسواق.
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