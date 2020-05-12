مازدا تقترض 2.8 مليار دولار لعبور أزمة كورونا

أحمد جمال أحمدالثلاثاء 2020/5/12 10:25 ص بتوقيت أبوظبي
تسعي شركة مازدا اليابانية للاقتراض لمواجهة تداعيات أزمة كورونا التي أثرت سلبا على معدلات المبيعات لصناعة السيارات .
وذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، أن مازدا، تقدمت لاقتراض 2.8 مليار دولار، من ثلاثة بنوك كبرى في اليابان.
وأوضح الموقع الأمريكي أن القرض الذي تسعى إليه مازادا لتخفيف توابع غلق مصانعها بسبب تفشي الفيروس بخلاف تعويض هبوط المبيعات.
وفي فبراير الماضي، قالت شركة مازدا إنها ستتوقف مؤقتا عن طرح سيارات جديدة، خلال العامين المقبلين، فيما لم تكشف عن السبب وفق مصادر صحفية.
وذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات أن أول طراز جديد من مازدا لن يطرح قبل عام 2023.
ونوه الموقع الأمريكي بأن مازدا ستكتفي خلال العامين بالنسخ الموجودة من موديلاتها الحالية التي لن تطرح منها أجيالا جديدة.
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