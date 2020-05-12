6 معلومات قد لا تعرفها عن لكزس

الخليج ٣٦٥ نت – لكزس هي علامة تتمتع بتاريخ حافل بجوانب مثيرة لا يعلمها الكثيرون، ونعرض لكم هنا بعض المعلومات التي لا تعلمونها عن الشركة.

1- لكزس كشفت عن أول سيارة لها على الإطلاق، LS 400 ، في مدينة كولونيا الألمانية في ربيع 1989، وقد كانت إشارة واضحة آنذاك أن لكزس قادمة لمنافسة العلامات الألمانية الفاخرة في عقر دارهم.

2- لكزس أسست مشروع خاص باسم فنون Calty، وهو مشروع تابع لمركز البحث والتصميم للشركة في كاليفورنيا، والغرض منه هو ترك العنان للفنانين لإبداع تصميماتهم للسيارات بدون القيود المعتادة التي تضعها شركات السيارات، وقد أدى هذا التوجه الحر لنتائج مثيرة لاحقاً مثل سيارة SC 400 كوبيه الاختبارية التي مهدت للموديل الإنتاجي الأيقوني.

3- لكزس حالياً تتمتع بحضور في أكثر من 90 دولة في ست قارات، والتي تشمل الشرق الأوسط والولايات المتحدة وكندا وأوروبا وأستراليا وهونج كونج وجنوب أفريقيا وجنوب كوريا وروسيا وتايوان ونيوزيلندا.

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4- رغم أن علامة لكزس قادمة من اليابان إلا أن تويوتا لم تدشنها في السوق الياباني قبل 2005، مع افتتاحها لـ 142 وكالة في ذلك العام واستقبال الوكالات لأكثر من ربع مليون زائر خلال عشرة أيام فقط من التدشين الياباني.

5- لكزس كانت أول شركة سيارات بالعالم تدخل بموديل هجين إنتاجي في سباق التحمل 24 ساعة لحلبة نوربورغرينغ.. تحديداً لكزس RX 400h، لإثبات أن التقنيات الهجينة تتمتع بأداء لا يقل عن البترول والديزل.

6- الاهتمام المطلق بالتفاصيل: عند تطوير موديل LS الأصلي، خصصت العلامة أحد أعضاء الفريق للتأكد من شعور كل زر ومفتاح في السيارة، مع حمله لثلاثة مجموعات ظوافر مزيفة للتأكد من مناسبة الأزرار لجميع المستهلكين.