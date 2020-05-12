الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة توكيلات الجزيرة للسيارات، واغتنم فرصة العروض الاستثنائية على فورد إكسبلورر 2019 واستعد لانطلاقتك الجديدة. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. السيارة المشمولة في العرض: فورد إكسبلورر FWD موديل 2019: Advertisements السعر النقدي: 105,900 ريال الشروط والأحكام: يسري العرض حتى 31 مايو 2020م

يسري العرض على موديلات 2019

تختلف المواصفات عن تلك الموضحة في الصورة

تطبق الشروط والأحكام صورة العرض:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عرض توكيلات الجزيرة الرمضاني على فورد اكسبلورر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.