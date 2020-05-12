عرض توكيلات الجزيرة الرمضاني على فورد اكسبلورر

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة توكيلات الجزيرة للسيارات، واغتنم فرصة العروض الاستثنائية على فورد إكسبلورر 2019 واستعد لانطلاقتك الجديدة.
*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.
السيارة المشمولة في العرض:
فورد إكسبلورر FWD موديل 2019:
- السعر النقدي: 105,900 ريال
الشروط والأحكام:
- يسري العرض حتى 31 مايو 2020م
- يسري العرض على موديلات 2019
- تختلف المواصفات عن تلك الموضحة في الصورة
- تطبق الشروط والأحكام
صورة العرض:
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