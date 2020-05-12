هاميلتون يعلّق على إجراء سباقات فورمولا 1 بدون جماهير

الخليج ٣٦٥ نت – تأثرت السباقات العشرة الأولى في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، هذا الموسم، بالتأجيل أو الإلغاء بسبب أزمة وباء كورونا.

ويخطط مسؤولو فورمولا 1 لانطلاق بطولة العالم لموسم 2020 عبر إقامة سباق النمسا في الخامس من يوليو المقبل، وذلك بدون جمهور في ظل جهود الحد من انتشار العدوى.

ولقد صرح البريطاني لويس هاميلتون حامل لقب بطولة العالم لـ فورمولا 1 في مقابلة عبر الفيديو نشرها فريق مرسيدس، قائلاً: “إن إقامة السباقات بدون جمهور ليست أمرا مثاليا، ولكن يمكن قبوله طالما أنه ضروري لانطلاق الموسم”.

وأضاف هاميلتون:”أنّ إلغاء سباق جائزة أستراليا الكبرى في اللحظات الأخيرة مثّل “صدمة للنظام”.

واستطرد قائلاً : “من الواضح أنّني أبديت رأيي حول جدوى سفرنا إلى هناك (أستراليا)، واستيقظت في اليوم التالي متحمّسًا لقيادة السيارة، وعلمت بعدها أنّنا لن نتوجّه إلى المضمار”.

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وأكمل: “لم نكن متأكّدين ممّا سيحدث، وفوّتنا التجارب الأولى، والثانية والتصفيات، بقيت هناك طوال عطلة نهاية الأسبوع”.

وأوضح: “لم نحظَ بفرصة التسابق، كانت أيّامًا صعبة، وعلى إثر ذلك نفتقد شيئًا نعشقه كثيرًا، أفتقد القيادة”.

ويأمل مسؤولو فورمولا1- في إقامة 18 سباقا في بطولة العالم قبل نهاية العام ضمن جدول سباقات مضغوط، ويتوقع الإعلان عن جدول المنافسات المعدل قريبا.