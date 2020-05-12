مرسيدس اس كلاس 2021 تظهر في تصميم توقعي جديد

الخليج ٣٦٥ نت – مرسيدس بنز اس كلاس هي أعلى سيدان فخمة كاملة الحجم مبيعاً على الإطلاق، وللحفاظ على ذلك، فإن صانعة السيارات الألمانية تعمل على تطويرها أكثر مما هي عليه.

كودها الرمزي W223، وستكون اس كلاس القادمة أكثر عصرية بالتصميم، خطوط انسيابية، زجاج خلفي منحدر، شبك أمامي جديد تحيط به مصابيح أمامية LED ذكية.

في الداخلية، سيحظى الموديل بشاشات كبيرة إحداها أفقية أمام السائق والأخرى عمودية بالمنتصف، مع تحسين تجربة القيادة عبر نظام القيادة الذاتي من المستوى الثالث الذي يعني بأن اس كلاس ستقود نفسها بنفسها في بعض الحالات.

ستتوفر محركات بنزين مدعومة بالهجين المعتدل أو الهجين بالقابس بمحركات تيربو 3 لتر 6 سلندر مستقيم 48 فولت وكذلك AMG تيربو مزدوج 4 لتر 8 سلندر 48 فولت، على أن تتبعهم مايباخ ليموزين لاحقاً بالطبع، ويتم إتاحة دفع خلفي وكُلِّي.

يفترض أن يتم تدشين مرسيدس اس كلاس 2021 الجديدة كلياً في وقت ما قبل نهاية العام الحالي، ومن المتوقع أن يبدأ سعرها عالمياً في حدود 95 ألف دولار أي 356 ألف ريال.

الشكل المتوقع:

صور تجسسية:

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