اخبار السيارات

طريقة احتساب ضريبة القيمة المضافة الجديدة على السيارات

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هالة الوصيف 0 تبليغ

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الخليج ٣٦٥ نت – أعلن معالي وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط  “محمد بن عبدالله الجدعان” عن إيقاف بدل غلاء المعيشة، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءاً من الأول من شهر يوليو لعام 2020، وذلك لحماية اقتصاد المملكة لتجاوز أزمة جائحة بأقل الأضرار الممكنة.

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وللتوضيح، فبعد أن زادت نسبة القيمة المضافة وأصبحت 15% فهذا يعني أن سيارة سعرها 50 ألف ريال ستكون الضريبة 7.5 ألف ريال، وإذا كان سعرها 100 ألف ريال ستكون الضريبة 15 ألف ريال وهكذا.

ومن المتوقع أن تتسبب زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى انخفاض مبيعات السيارات والتوجه لشراء السيارات الاقتصادية، ولكن إذا كنت ترغب في شراء سيارة فأمامك شهر ونصف قبل فرض الضريبة الجديدة، كما يُمكنك الإستفادة من العروض الرمضانية التي تقدمها الوكالات حالياً، وهناك العديد من الخيارات للعروض يمكنك تصفحها عبر موقعنا.

 

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