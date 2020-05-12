شركة ألمانية تحول إحدى سيارات مرسيدس لجناح فندقي

كتب: باسل الحلواني
تجري شركة التعديلات الألمانية الشهيرة "شافه كار ديزاين" تعديلات حالياً، تعديلات على سيارة مرسيدس من الفئة v.
وتعتزم الشركة الألمانية تحويل سيارة مرسيدس v إلى جناح فندقي فاخر، وتقدم الشركة السيارة المعدلة بسعر 178 ألف و500 يورو.
ووفقاً لـ"شافه كار ديزاين" ، فإن السيارة المعدلةتعتمد على الموديل V250d الشهير.
وتستكل الشركة حالياً التجهيزات الجلدية بالمزيد من كسوات جلود نابا الفاخرة، مع مقاعد جلدية، كما يتم تغطية معظم الأسطح البلاستيكية بفرش ألكانتارا أو الجلد.
وتنفصل مقصورة الركاب المكونة من أربعة مقاعد فردية معإمكانية التدفئة عن قائد السيارة عبر حاجز يمكن خفضه كهربائيا.
ولمزيد من الخصوصية داخل السيارة تم التجهيز بستائر سوداء خلف النوافذ، مع شرائط ضوء LED في السقف، وأضواء محيطية بألوان مختلفة.
وتقدم السيارة طاولات ومقبس 230 فولت لاستخدامها كمكتب متحرك فخم، مع بطارية إضافية لعمل التجهيزات الكهربائية حال توقف السيارة، ولا تختلف السيارة في المظهر الخارجي عن الموديل القياسي في شيء.
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