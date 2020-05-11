الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر سيارات رنج روفر واحدة من أقوى سيارات الدفع الرباعي في العالم، كما تعد من أشهر السيارات التي قدمتها الشركة الإنجليزية العريقة لاند روفر.
وتتميز رنج روفر بقوتها وشدة تحملها وقدرتها على اجتياز أقصي التضاريس، لكن هل يمكن أن تعمل بعد دفنها تحت الأرض لمدة عام كامل!
هذا ما سوف نشاهده من خلال مقطع فيديو نشرته قناة Tavarish بموقع يوتيوب، وهي قناة أمريكية متخصصة في السيارات.
وظهر خلال الفيديو عملية انتشال السيارة من تحت الطين والمياه، وبعد ذلك بدأت عملية غسل وتنظيف السيارة مع محاولة تشغيل محركها.
لكن بعد محاولات عديدة لإصلاحها وتشغيلها، أكتشف فريق العمل أن السيارة تحتاج إلى أموال هائلة لتغيير العديد من أجزائها الحيوية واستبدال الأنظمة التالفة فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر “بالفيديو” شاهد استخراج رنج روفر من تحت الأرض ومحاولة إصلاحها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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