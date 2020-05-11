لماذا يجب ألا تركن سيارتك لفترة طويلة تحت الأشجار؟

الخليج ٣٦٥ نت – مع انتشار فيروس كورونا وفرض منع التجول في معظم أنحاء العالم، لجأ كثير من السائقين إلى ركن سياراتهم أسفل الأشجار لحمايتها من أشعة الشمس الحارقة، لكنهم لا يدرون أنهم يعرضون للخطر.

وحذر نادي السيارات الألماني ADAC من ركن السيارة تحت الأشجار لمدة طويلة، وذلك بسبب تساقط أوراق الأشجار.

وأوصى الخبراء الألمان بفحص حيز المحرك، وإزالة بقايا الأشجار المتراكمة في الحواف، نظرا لأنها قد تتسبب في انسداد منافذ تصريف المياه ومن ثم تمهد الطريق لتكوّن الصدأ.

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وأضاف الخبراء أن أوراق الشجر يمكن أن تسبب ضرر لسيارتك، حيث أن الأحماض والمواد التي تحتويها يمكن لها أن تسبب البقع وإتلاف طلاء سيارتك، خاصة إذا كانت الأوراق رطبة.

ونصح الألمان أيضاً بضرورة غسل السيارة وتنظيفها بشكل شامل لدى إحدى محطات الغسل الآلي وكذلك إجراء فحص شامل لدى أحد المراكز الفنية المتخصصة بعد فترات الانتظار الطويلة.