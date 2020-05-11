مازدا تقترض 10.5 مليار ريال للتعامل مع آثار كورونا السلبية

الخليج ٣٦٥ نت – لا شك أن انتشار فيروس كورونا ترك العديد من الآثار السلبية لمختلف الصناعات، وبشكل خاص صناعة السيارات، لذا تسعى مازدا إلى اقتراض 2.8 مليار دولار (10.5 مليار ريال) من أكبر ثلاثة بنوك باليابان ومقدمي القروض الآخرين، وفقاً لمصدر مطلع في الشركة اليابانية.

يذكر أن مازدا مثلها مثل شركات صناعة السيارات الأخرى في الأشهر الأخيرة قد أوقفت إنتاج سياراتها لمكافحة انتشار وباء فيروس كورونا، كما تسببت الأزمة في انخفاض مبيعاتها، وكما نعلم كانت مبيعات الشركة اليابانية منخفضة قبل الأزمة.

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البنوك الثلاثة التي ذُكرت في التقرير هي مجموعة ميتسوبيشي UFJ المالية، ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية، ومجموعة ميزوهو المالية، في حين أن مقدمي القروض الآخرين هم بنك التنمية الياباني وسوميتومو ميتسوي تراست هولدنجز وغيرها من المؤسسات التي لم يتم الكشف عن اسمها، وبحسب المصدر، تم بالفعل الحصول على بعض القروض، في حين رفض مقدمي القروض وكذلك مازدا التعليق على الأمر.

في النهاية، قد تشهد الشركة تحسناً في مبيعات سياراتها في الأشهر القادمة مع تخفيف بعض البلدان إجراءات الغلق التام، لكن قد تذهب المبيعات إلى الاتجاه الآخر أيضاً، كل ما علينا فعله هو الانتظار لنرى ما سيحدث في مستقبل الشركة اليابانية القريب.