وزارة التجارة تتابع إلتزام محطات الوقود بالأسعار الجديدة.. وتحذر من مخالفة ذلك

الخليج ٣٦٥ نت – أكدت وزارة التجارة عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن متابعتها لالتزام محطات الوقود في جميع مناطق المملكة بتطبيق الأسعار الجديدة للوقود، والتحقق من مطابقتها في المضخات والشاشات الإلكترونية إلى جانب مباشرة الفرق الرقابية لبلاغات المستهلكين.
وأوضحت الوزارة أن الفرق الرقابية تستقبل بلاغات المستهلكين عن المحطات المخالفة عبر الرقم الموحد لمركز بلاغات المستهلك (1900).
والجدير بالذكر أنه قد تمت مراجعة أسعار الوقود اليوم، وأعلنت أرامكو عن الأسعار الجديدة ليصبح سعر بنزين 91 (0.67) هللة بدلاً من (1.31) ريال، كما عُدّل سعر بنزين 95 إلى (0.82) هللة بدلاً من (1.47) ريال.
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