موجز العين للسيارات.. مرسيدس V "المعدلة" وهيونداي تنافس فورد

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تراجعت مبيعات العلامة الرئيسية لمجموعة "فولكسفاجن" الألمانية للسيارات في أبريل/نيسان الماضي بشكل حاد، بلغ نحو 67% في السوق المحلي.

أعلنت شركة هيونداي عن إطلاق موديل رياضي من سيارتها i20 الصغيرة.

وأوضحت هيونداي أن الموديل الرياضي i20 N الجديد مستوحى من الموديل i20 WRC، الذي دخلت به الشركة الكورية بطولة العالم للراليات، ولكنه لن يعتمد على نظام الدفع الرباعي.

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ارتفعت مبيعات السيارات الشهرية في الصين للمرة الأولى في نحو عامين مع تخفيف البلاد للقيود المرتبطة بالفيروس واستئناف أنشطة الأعمال، لكن جهة معنية بالقطاع لفتت إلى أن الرقم السنوي سيتقلص على الأرجح بنسبة تصل إلى 25% إذا استمرت الجائحة.

أوصى نادي السيارات الألماني"ADAC" بفحص حيز المحرك بعد صف السيارة تحت الأشجار لمدة طويلة خلال فترة الإغلاق في ظل تفشي وباء كورونا.

أجرت شركة "شافه كار ديزاين" تعديلات على سيارة مرسيدس الفئة V لتحولها إلى جناح فندقي فاخر.

أعلنت شركة بنتلي عن تجهيز أيقونتها Continental الفارهة بموديليها الكوبيه والكابريو بمحرك جديد ثماني الأسطوانات على شكل حرف V سعة 4.0 لتر.