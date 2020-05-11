وكيل آودي يطلق عروض خاصة على A6 موديل 2020

كتب: باسل الحلواني

أطلقت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف (EATC)، الوكيل الرسمي لسيارات آودي في مصر، عرضًا حصريًّا مميّزًا على طراز آودي A6 لعام ٢٠٢٠ السيدان.

يتيح العرض للعملاء عند شرائهم الجيل الثامن الأحدث مِن آودي A6 لعام ٢٠٢٠ الاستمتاع بنظام ضمان على السيارة لمدة ثلاثة أعوام أو ٩٠.٠٠٠ كلم (أيّهما يأتي أولًا)، بالإضافة إلى تغطية خدمات الصيانة لمدة ثلاثة أعوام أو ٥٠.٠٠٠ كلم (أيّهما أقرب).

أعلنت الشركة إمكانية شراء تلك السيارة التي يبلغ سعرها ١.٢٥٠.٠٠٠ جنيه مصري بالتقسيط لمدة ٣٦ شهرًا دون فوائد مع دفع ٥٠٪ من ثمن السيارة مُقدّمًا.

يجمع الجيل الثامن الجديد كليًّا من آودي A6 الذي ظَهر للمرة الأولى من خلال نافذة معرض جنيف الدولي للسيارات ٢٠١٨ بين التصميم الرياضي والتقنيات الذّكية المتطوِّرة وأيضًا مستويات الأداء المُبهرة.

خضعت A6 الجديدة كليًّا لتحسينات وتعديلات شاملة داخليًّا وخارجيًّا، بالإضافة إلى تضمّنها باقة واسعة وغنية من تجهيزات الرَّاحة والتَّرف.

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تَكمن أبرز التحسينات الجديدة التي طرأت

على الخطوط الخارجية لآودي A6 لعام ٢٠٢٠ في شبك التهوئة الأمامي الأحادي الأعرض حجمًا، بخلاف مصابيح فئة Matrix LED المتطوّرة وتلك الخلفية فئة LED اللافتة، والنوافذ ذات اللون الدّاكن المظلّل، والعجلات قياس ١٨ بوصة. وعلى صعيد الأبعاد القياسية يبلغ الطول العام ٤٩٣٩ ملم، في حين يبلغ العرض والارتفاع ١٨٨٦ و١٤٥٧ ملم على الترتيب، أمَّا قاعدة العجلات فجاءت بطول ٢٩٢٤ ملم، وهو ما يعني أنّ A6 الجديدة باتت أكبر حجمًا من الطراز السابق بشكلٍ ملحوظٍ.

وبالانتقالِ إلى المقصورة الداخلية للطراز A6 الأحدث نجدها تختلف جملةً وتفصيلًا عن الجيل السابق، لا سيما مع الاستعانة بشاشتين عاملتين باللمس للنظام المعلوماتي الترفيهي MMI، إحداهما رئيسية بقياس ١٠.١ بوصة، في حين تأتي الشاشة الأصغر قياس ٨.٦ بوصات مثبّتة في وضعية مُنخفضة وتوفّر التحكّم في

المكيّف الأوتوماتيكي وبعض الوظائف الأخرى، وبالمثل هناك لوحة عدّادات رقمية بالكامل قياس ١٢.٣ بوصات (Audi virtual cockpit) ضمن التجهيزات القياسية.

وتوفّر A6الأحدث باقة طويلة ومتنوِّعة من تجهيزات الراحة والترف قياسيًّا، منها السقف الزجاجي البانورامي، والمرايا الخلفية ذاتية التعتيم، ونظام فتح السيارة المتطور دون استخدام المفاتيح التقليدية، ومقوّد جلدي جديد ثلاثي الأذرع متعدّد الاستخدامات مع عتلات تعيير يدوية للنِّسب، ومكيّف الهواء الأوتوماتيكي الذي يُمكن فصل درجة حرارته في أربع مناطق مختلفة، وتقنية البلوتوث، والكسوة الجلدية فئة "ميلانو"، والنظام الصوتي فئة "بانج آند أولوفسون"، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، والمقاعد الأمامية التي يُمكن ضبط وضعيتها كهربائيًّا في ٦ اتجاهات مع خاصية الذاكرة لمقعد السائق، وغيرها من التجهيزات الحصرية والمتنوِّعة.

ميكانيكيًّا، يستقرّ تحت الغطاء الأمامي للسيدان A6 الجديدة مُحرِّك مزوّد بشاحن هواء "توربو" سعة لترين فئة TFSI. يولّد هذا المحرك القوي ٢٤٥ حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ ٣٧٠ نيوتن/متر. ويتّصل المحرك بعلبة تروس أوتوماتيكية مزدوجة القابض الفاصل من سبع نسب فئة S Tronic، تنقل عزم الدوران إلى العجلات الأمامية. ويُمكن اختراق الحاجز المئوي مِن السكون مع هذا المحرّك في غضون ٦ ثوانٍ، قبل تسجيل سرعة قصوى مقدارها ٢٥٠ كلم/ساعة.