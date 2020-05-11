تعرف أكثر على “البازعي سانج يونج” وتاريخها في خدمة عملائها حول المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – في قصة نجاح امتدت على مدى 54 عاماً، تمكنت “شركة عبدالله صالح البازعي للسيارات” الوكلاء الرسميين لسيارات “سانج يونج” في المملكة العربية السعودية التي تعتبر فخر الصناعة الكورية, من بناء مكانة متميزة لنفسها جعلت منها اليوم إحدى أكثر شركات السيارات شهرة في المملكة. إن سر نجاح شركة البازعي يكمن في شغفهم لمنتجاتهم، والتزامهم تجاه عملائهم وسعيهم الدائم لتطوير خدماتهم، الأمر الذي مكنهم من ريادة الصناعة والتفرد بالرؤية ومستوى الخدمة التي تفي بمتطلبات العملاء العصرية.

ودعونا نتعرف أكثر على سانج يونج الذي يعتبر الصانع الكوري الأول لسيارات الدفع الرباعي حيث تأسست الشركة عان 1954 ميلادي وكان اسمها Dong-Hwan Motor comapny وفي عام 1988 تم تغيير اسم الشركة الى سانج يونج, وفي عام 1991 تمت الشراكة التقنية مع مرسيدس بنز كما انه في عام 1993 تم إنتاج اول سيارة بالتعاون مع مرسيدس تحت اسم Chairman H, وبعدها استمرت الشركة في التطوير وقامت بطرح العديد من الطرازات أهمها : ريسكون و تيفولي و اكس ال في وكوراندو.

كما حملة الرئيس التنفيذي للشركة رسالة قال فيها: “النجاح لايمكن بلوغه بالحظ . وانما هو نتيجة لرؤية ورسالة واضحة تتصدرها القوى المتحدة المتعاونة تحت مظلة شفافة للنمو المتبادل .. وهي مسؤولية مستمرة للمساهمة في رفاهية المجتمع السعودي من خلال تمكين صناعة السيارات وتوفير حلول وخدمات حصرية ” – عبدالله صالح البازعي.