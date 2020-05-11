لاندروفر ديفندر 1993 مجددة تبدو بحالة الوكالة “صور”

الخليج ٣٦٥ نت – كل حين وآخر نرى محاولات لاستعادة وتجديد سيارة لاندروفر ديفندر كلاسيكية.. وبينما بعض المحاولات تسترجع نفس الوضع القديم بدون تغييرات، نرى محاولات أخرى لإضافة لمسة عصرية، خاصة للمقصورة لزيادة مستويات الراحة كما نرى هنا.

هذا النموذج مبني على ديفندر موديل 1993 مع صيانتها وتجديدها بشكل شامل وإضافة عدد كبير من المزايا العصرية، والنتيجة ممتازة مقارنة بحالتها الأصلية.. كما تم استخدام لون خارجي أخضر أنيق مع اللون الأسود لأقواس العجلات والعتبات الجانبية والمصدات، وجنوط 16 إنش وإطارات لجميع أنواع الطرق.

كما تم استخدام الجلود بكثافة في الداخلية مع استخدام مادة الكانتارا الأنيقة للسقف، وبالنسبة للمسات العصرية فتشمل نوافذ أمامية كهربائية وإمكانية تهوية وتدفئة المقاعد ونظام معلومات ترفيهية من سوني بتطبيقات ابل كاربلاي، وكاميرا عكسية ومنفذ USB والمزيد.

وقد حافظت السيارة على محرك الديزل الأصلي سعة 2.5 لتر بأربعة سلندر مع تزويدها بمكونات جديدة وجير يدوي 5 سرعات، مع العلم أن المحرك الأصلي سجل قوة 107 حصان وعزم 255 نيوتن.متر.

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