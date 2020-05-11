كرايسلر 300 الجيل القادم تظهر بالشكل التخيلي

الخليج ٣٦٥ نت – كرايسلر 300 تواجه خطر التوقف منذ ظهور شائعات عن إنهاء مسيرة الموديل منذ عامين، خاصة مع تراجع فئة السيدان في الأسواق لصالح الدفع الرباعي، كما لم نر أي صور تجسسية أو تلميحات عن تجهيز كرايسلر لجيل جديد، ولكن هذا لم يمنع البعض من رسم تصميم تخيلي للسيارة، هل سنراها يوماً ما؟

في التصميم المرفق نرى تركيزاً على غطاء المحرك الطويل والشبك الأمامي الكبير والمحاط بمصابيح أمامية LED ومقدمة جريئة بشكل عام، مع تصميم عضلي للجوانب ونوافذ بدون إطارات مع لمسة هجينة في وضع منافذ شحن كهربائي على الرفارف الأمامية.

بالنسبة للداخلية فقد نرى مزيجاً بين تصميم الفا روميو جوليا وبيجو 508، أو قد تستخدم كرايسلر مصادر أخرى للإلهام مثل سيارة “ايرفلو فيجن” الاختبارية المحملة بالشاشات، منهم شاشة رقمية للوحة العدادت وأخرى لنظام المعلومات الترفيهية وثالثة ثانوية منخفضة.. مع تقنيات اتصال عصرية وتحديثات هوائية عن بعد وما إلى ذلك.

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الاندماج القادم بين فيات كرايسلر وبيجو ستروين قد يؤدي لاستخدام منصة EMP2 الجديدة لدعم الدفع الرباعي والأمامي لكرايسلر 300.. كما قد نرى مولد طاقة هجين مشابه لباسيفيكا ميني فان بمحرك V6 سعة 3.6 لتر وبطارية ليثيوم ايوم 16 كيلووواط\في الساعة.

بالطبع كل هذه تخمينات ولا توجد تلميحات رسمية بعد من أي نوع، ولكن من بدري، قد تقرر كرايسلر مفاجأة الأسواق وطرح جيل جديد من الـ 300 لمنافسة نيسان ماكسيما وتويوتا افالون وغيرهم.