كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر احذر من ركن سيارتك تحت الأشجار لفترة طويلة.. اعرف السبب! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوصى نادي السيارات ADAC، اليوم الإثنين الموافق 11/5/2020، بفحص حيز المحرك بعد صف السيارة تحت الأشجار لمدة طويلة خلال فترة الإغلاق في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح الخبراء الألمان أنه ينبغي إزالة بقايا الأشجار المتراكمة في الحواف؛ نظرًا لأنها قد تتسبب في انسداد منافذ تصريف المياه ومن ثم تمهد الطريق لتكون الصدأ.

وبشكل عام ينبغي غسل السيارة وتنظيفها بشكل شامل لدى إحدى محطات الغسل الآلي وكذلك إجراء فحص شامل لدى أحد المراكز الفنية المتخصصة بعد فترات الانتظار الطويلة.