هيونداي تنافس فورد وفولكسفاجن بنسخة رياضية من i20

أعلنت شركة هيونداي عن إطلاق موديل رياضي من سيارتها i20 الصغيرة.

وأوضحت هيونداي أن الموديل الرياضي i20 N الجديد مستوحى من الموديل i20 WRC، الذي دخلت به الشركة الكورية بطولة العالم للراليات، ولكنه لن يعتمد على نظام الدفع الرباعي.

ويعتمد الموديل الرياضي i20 N على محرك بقوة 147 كيلووات/200 حصان، ومن المقرر طرحه في الأسواق بحلول نهاية العام الجاري ليشعل نار المنافسة مع فولكسفاجن Polo GTI وفورد Fiesta ST.

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ونقل موقع "موتور وان"، المختص بأخبار السيارات، الخميس، الفيديو الترويجي للفئة الأعلى من الطراز التي تحمل شعار N، والتي ظهرت أثناء قيادتها على بحيرة Arjeplog المجمدة بالسويد.

وقال الموقع الأمريكي إن هيونداي تسابق الزمن لطرح طراز i20 N الجديد، كونه الطراز الذي ستنافس به موديل فورد Fiesta ST صاحب القدرات الرياضية المميزة.

وقبل طراز i20 N كانت تفتقر هيونداي لسيارات رياضية من فئة الهاتش باك، وعبر الفيديو الترويجي الجديد ظهر طراز i20 N بتصميم معدل للسباقات، ظهرت به كشافات أمامية إضافية للقيادة أثناء الليل، وتدعيم للهيكل الخارجي.





