آلة قهوة “إسبريسو” على شكل محرك بورش بسعر 41,300 ريال!

الخليج ٣٦٥ نت – عرضت شركة Super Veloce آلة قهوة سريعة “اسبريسو” بـ 11,053 دولار! (41,300 ريال) لمحبي سيارات بورش الكلاسيكية، حيث تم استلهام تصميم الآلة من محركات الست سلندر المستخدمة في سيارات 911 من جيل الـ 993 في التسعينات.

في محاولة لتبرير السعر الباهظ، صرحت الشركة أن جهاز الاسبريسو يأتي بمكونات ألومنيوم وتيتانيوم وألياف الكربون وفولاذ مصقول.. ويُذكر أن مقرات الشركة تقع في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا وقد بدأت بالفعل ببيع عدة نسخ من جهاز الاسبريسو الخاص حول العالم.

كما تأتي الآلة بشعار بورش صغير، كما أنه ثقيل الوزن بالفعل عند 21.5 كيلوجرام مقارنة بالآلات العادية.. وتنوي الشركة صنع 993 نسخة فقط.

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