شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أودي تعلن عن التحديثات التي أجرتها على نسخ عام 2021 والان مع التفاصيل

الإثنين 11 مايو 2020

أعلنت شركة أودي عن التحديثات التي أجرتها على نسخ عام 2021 الأحدث من طرازي A4 وA5، وجميع الفئات المشتقة منهما.



ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات تقرير التحديثات الذي نشرته أودي، وشمل التكلفة الرسمية لكل الفئات المشتقة من عائلات طرازي A4 وA5، وفقا للعين.

وبدأ الموقع بالتحديثات التي أجريت على الطرازين بشكل عام، وشملت جميع الفئات التابعة لهما، حيث ذكر أن محركات الطرازين وفئاتهما، حصلت على قوة إضافية 13 حصانا زيادة، وطاقة كهربائية 12 فولت لمحركاتها الكهربائية الهجينة ذات الأربع أسطوانات.

كما شملت التحديثات إضافة نظام "أبل كار بلاي"، المتطور لتشغيل منطقة التحكم الوسطى ومنظومة الترفيه بالسيارتين.

وفيما يخص تكلفة طرازي A4 وA5 والفئات المشتقة منهما، قال "موتور وان" إن أودي تطرح فئة 40 TFSI Quattro من طراز A4 بسعر يبدأ من 39,100 لنسخته الـPremium، وسعر 43,800 دولار لنسخته الـPremium Plus، وبسعر 49,400 دولار لنسخته الـPrestige.

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ومن بعده ذكر فئة 45 TFSI Quattro من طراز A4 نفسه، والتي تتوفر بسعر 40,900 دولار لنسخته الـPremium، وبسعر 45,100 دولار لنسخته الـPremium Plus، وسعر 49,800 للنسخة الـPrestige.

ثم ذكر فئة allroad التابعة لطراز A4 أيضا، والتي تتوفر بسعر 44,600 دولار للنسخة الـPremium، وبسعر 48,800 دولار للنسخة الـPremium Plus، وبسعر 54,500 دولار للنسخة الـPrestige منه.

ثم تحدث "موتور وان" عن تكلفة طراز A5 والفئات المشتقة منه، وبدأ بفئة Coupe 45 TFSI Quattro التي تتوفر بسعر 44,000 دولار للنسخة الـ Premium، وبسعر 48,900 دولار للنسخة الـPremium Plus، وبسعر 53,450 دولار للنسخة الـPrestige.

ومن بعده ذكر الموقع فئة Sportback 40 TFSI Quattro التابعة لطراز A5 نفسه، والتي تتوفر بسعر 41,800 دولار للنسخة الـPremium، وبسعر 46,700 دولار للنسخة الـPremium Plus، وبسعر 52,400 دولار للنسخة الـPrestige.

ثم ذكر فئة Sportback 45 TFSI Quattro التابعة لطراز A5، والتي تتوفر بسعر 44 ألف دولار للنسخة الـPremium، وبسعر 48,900 دولار للنسخة الـPremium Plus، وبسعر 53,750 دولار للنسخة الـPrestige.

واختتم الموقع بفئة Cabriolet 45 TFSI Quattro التابعة لطراز A5 أيضا، والتي تتوفر بسعر 50,400 ألف دولار للنسخة الـPremium، وبسعر 55,300 ألف دولار للنسخة الـPremium Plus، وبسعر 61,150 دولار للنسخة الـPrestige.