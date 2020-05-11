لهذا السبب.. افحص سيارتك بعد إغلاق كورونا

أوصى نادي السيارات الألماني"ADAC" بفحص حيز المحرك بعد صف السيارة تحت الأشجار لمدة طويلة خلال فترة الإغلاق في ظل تفشي وباء كورونا.

وأوضح الخبراء الألمان أنه ينبغي إزالة بقايا الأشجار المتراكمة في الحواف؛ نظرا لأنها قد تتسبب في انسداد منافذ تصريف المياه ومن ثم تمهد الطريق لتكوّن الصدأ.

وبشكل عام ينبغي غسل السيارة وتنظيفها بشكل شامل لدى إحدى محطات الغسل الآلي وكذلك إجراء فحص شامل لدى أحد المراكز الفنية المتخصصة بعد فترات الانتظار الطويلة.

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وتعد النظافة من أهم الأسلحة لمحاربة فيروس كورونا المستجد، وذلك لأن السيارة من الأماكن، التي يوجد فيها المرء لفترات قد تكون طويلة أحيانا، فإنه يجب تنظيفها وتعقيمها بشكل صحيح.

وأوضحت مجلة السيارات "أوتو تسايتونج": "يجب تنظيف وتطهير السيارة بالمطهرات المناسبة.

وإذا تعذر القيام بذلك، فإن استخدام الصابون المتوفر تجاريا أو منظفات غسيل الأطباق يكفي؛ حيث إن المواد الكيميائية، التي يحتوي عليها الصابون تدمر الفيروسات؛ نظرا لأن الفيروس محاط بطبقة واقية من الدهون، وإذا تم حل وتفكيك هذا الطبقة عن طريق مذيبات الدهون، فعندئذ يموت الفيروس.