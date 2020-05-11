كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 11:32 صباحاً - انت الان تقراء خبر هيونداي تكشف عن المزيد من اللقطات التشويقية لسياراتها Hyundai i20 N هاتشباك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت شركة هيونداي نفسها لقطات تشويقية لسياراتها Hyundai i20 N هاتشباك القادمة التي يتم اختبارها في ظروف الشتاء القاسية في السويد، وتم اختبارها إلى جانب RM19 و i20 WRC.

وتظهر الصور سيارة Hyundai i20 N بتمويهات كثيفه، مع بعض التغييرات الملحوظة، حيث إن التغييرات تشمل واجهة أمامية أكثر عدوانية وعجلات أكبر وأقراص مكابح أكبر مع ماسكات فرامل حمراء. تتكون الإضاءات الخارجية الأخرى من سقف مغطى بالتمويه وإعداد عادم مزدوج.

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يحصل سيارة Hyundai i20 القياسية على ميزات مثل نظام المعلومات والترفيه العائم بشاشة تعمل باللمس مقاس 10.25 بوصة جنبًا إلى جنب مع شاشة عرض رقمية، وتقنية السيارات المتصلة Blue Link ، و Android Auto و Apple CarPlay والإضاءة المحيطة LED. أما نموذج Hyundai i20 N متوقع أن يحصل على داخلية حصرية بلمسات حمراء وعلامة "N" وتعديلات طفيفة على الدواسات.

محرك سيارة Hyundai i20 القياسية هو T-GDi سعة 1.0 لتر ينتج 120 حصانًا، مع نظام هجين معتدل مقترن بـ 7 سرعات DCT أو ناقل حركة يدوي بـ 6 سرعات، من المرجح أن يحصل نموذج Hyundai i20 N على محرك أكثر قوة ، وأنماط قيادة حصرية بالإضافة إلى تعديل الهيكل والتعليق. كما أعطى تييري نوفيل ملاحظات مثيرة للاهتمام حول Hyundai i20 N، واصفا إياها بأنها "سيارة مثيرة جدا للاهتمام. دقيقة جدا. معالجة سهلة للغاية. المحرك يتحرك بشكل جيد والضوضاء مثيرة للاهتمام أيضًا. "

لم يتم الكشف عن جدول زمني لإطلاق سيارة Hyundai i20 N حتى الآن، ولكن من المرجح أن يتم إطلاقها في نهاية عام 2020 أو بحلول أوائل عام 2021.