مرسيدس V "المعدلة".. حلم قيادة جناح فندقي فاخر يتحول لواقع

أجرت شركة "شافه كار ديزاين" تعديلات على سيارة مرسيدس الفئة V لتحولها إلى جناح فندقي فاخر.



وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها المعدلة تعتمد على الموديل V250d، مشيرة إلى أنها استكملت التجهيزات الجلدية بالمزيد من كسوات جلود نابا الفاخرة، مع مقاعد جلدية، كما تم تغطية معظم الأسطح البلاستيكية بفرش ألكانتارا أو الجلد.

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وتنفصل مقصورة الركاب المكونة من أربعة مقاعد فردية مع إمكانية التدفئة عن قائد السيارة عبر حاجز يمكن خفضه كهربائيا. ولمزيد من الخصوصية داخل السيارة تم التجهيز بستائر سوداء خلف النوافذ، مع شرائط ضوء LED في السقف، وأضواء محيطية بألوان مختلفة.

وتقدم السيارة طاولات ومقبس 230 فولت لاستخدامها كمكتب متحرك فخم، مع بطارية إضافية لعمل التجهيزات الكهربائية حال توقف السيارة. ولا تختلف السيارة في المظهر الخارجي عن الموديل القياسي في شيء.

وتقدم شركة التعديل نسختها المتفردة مقابل 178 ألفا و500 يورو.