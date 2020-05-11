إيلون ماسك يهدد بنقل مقر ومصنع تيسلا خارج كاليفورنيا لهذا السبب

أعلن الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة تيسلا “إيلون ماسك” عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، نقله لمقر ومصنع شركته إلى خارج ولاية كاليفورنيا بعد أن منعته السلطات من استئناف الإنتاج، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية المفروضة للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.

حيث كتب “ماسك” عبر حسابه: “صراحة، هذه هي القطرة التي أفاضت الكأس.. ستنقل تيسلا الآن مقرها وبرامجها المستقبلية إلى تكساس/نيفادا، فوراً”، وأضاف: “في حال أبقينا على نشاط التصنيع في فيرمونت فإن ذلك سيعتمد على الطريقة التي تُعامَل بها تيسلا مستقبلاً”.

وهدد ماسك بمقاضاة مقاطعة ألاميدا حيث يوجد المصنع، متهماً سلطاتها بأنها غير عقلانية ومنفصلة عن الواقع، ومعتبراً أن مسؤول الصحة في المقاطعة تصرف على عكس الحاكم والرئيس والحريات الدستورية والمنطق السليم.

وكان قد صرّح ماسك خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف حول الوضع المالي للشركة، أن القيود المفروضة لاحتواء الفيروس فاشية، موضحاً أن تيسلا حققت أرباحاً متواضعة بلغت 16 مليون دولار خلال الربع الأول من العام.

والجدير بالذكر أن الشركة كانت تأمل في إعادة فتح مصنعها بكاليفورنيا في بداية شهر مايو الحالي، وكان قد لفت ماسك إلى تجربة الشركة في الصين حيث استؤنف إنتاج السيارات الكهربائية عقب السيطرة على انتشار وباء كورونا.