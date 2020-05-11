هيئة النقل تدعم 200 ألف مواطن في مبادرة دعم العاملين بنشاط توجيه السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الهيئة العامة للنقل عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن صدور الموافقة الملكية السامية على مبادرة دعم الأفراد العاملين في نشاط توجيه السيارات، إلى جانب الموافقة أيضاً على مبادرة زيادة العمر التشغيلي للحافلات.

وأوضحت الهيئة أن عدد المواطنين المسجلين والنشطين في خدمات توجيه السيارات بالمملكة، يصل إلى أكثر من 200 ألف مواطن، مؤكدة أن الإستفادة من المبادرة ستذهب فقط إلى من عمل بشكل كلي خلال الأشهر السابقة لهذه الأزمة ولا يرتبط بأي عمل آخر.

وأكدت الهيئة أن الإجراءات الخاصة بالمبادرة ستسهم في ضمان عدم تأثر العاملين في نشاط توجيه السيارات وأسرهم مالياً، كما ستُخفف من آثار قلة الطلب على النشاط، وتضمن كذلك تلبية احتياجاتهم في ظل الأوضاع الراهنة، حيث أن الدعم سيكون بمُخصص شهري مقداره الحد الأدنى لرواتب السعوديين لمدة 3 أشهر.

وفيما يخص المبادرة الثانية وهي مبادرة زيادة العمر التشغيلي للحافلات من 10 أعوام إلى 11 عاماً للحافلات المتضررة من قرار الإيقاف نتيجة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا في البلاد، إذ ستساهم في تقليل الأثر المالي بعد الأزمة الحالية.

Advertisements

تعلن #الهيئة_العامة_للنقل عن صدور الموافقة الكريمة على دعم الأفراد السعوديين المتفرغين للعمل في نشاط توجيه المركبات ولمدة ثلاثة أشهر،

للمزيد يرجى مطالعة المرفق: pic.twitter.com/yOijApOSar — ا لـ هـ يـ ئة ا لـ ع ـا مة للـ نقل (@Saudi_TGA) May 7, 2020