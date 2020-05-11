“بالفيديو” ساما تعلن عن التمديد التلقائي لوثائق تأمين السيارات بالمملكة

الخليج ٣٦٥ نت – كشف السيد “عبدالله التويجري” مدير عام الرقابة على التأمين في مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، عن مبادرة جديدة من شركات التأمين بالمملكة؛ تضامناً في مواجهة الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد بالبلاد، وكان ذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلنا مسؤول” على “القناة السعودية”.

وبيّن التويجري أن المبادرة الجديدة هي التمديد التلقائي لوثائق تأمين السيارات دون الحاجة إلى التواصل بين العملاء وشركات التأمين، مشيراً إلى أنه في حال رفض إحدى الشركات التغطية للعميل والتنصل من إلتزاماتها، يمكنه اللجوء على الفور إلى مؤسسة النقد العربي “ساما” من خلال المنصة الإلكترونية والأرقام المجانية الخاصة بها، والإدلاء بشكوته.