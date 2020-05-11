محرك جديد لبنتلي Continental يقلص استهلاك الوقود

أعلنت شركة بنتلي عن تجهيز أيقونتها Continental الفارهة بموديليها الكوبيه والكابريو بمحرك جديد ثماني الأسطوانات على شكل حرف V سعة 4.0 لتر.



وأوضحت الشركة البريطانية أن المحرك الجديد يساعد على تقليص استهلاك السيارة من الوقود ليصل إلى 11.4 لتر/100 كلم، وهو ما ينتج عنه 260 جم/ كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

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ويزأر المحرك الجديد بقوة 404 كيلووات/550 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 770 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع السيارة على الرغم من وزنها البالغ 2.5 طن من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3.9 ثانية، في حين تقف السرعة القصوى على أعتاب 318 كلم/س.

ومن المقرر طرح السيارة Continental الجديدة في الأسواق بسعر يبدأ من 195 ألفا و517 يورو للموديل الكوبيه ومن 216 ألفا و461 يورو للموديل الكابريو.