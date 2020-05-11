موجز العين للسيارات.. موديلات السيارات الكابريو وفرمان فولكسفاجن

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

يشهد صيف 2020 رواجا كبيرا لموديلات الكابريو؛ حيث تطلق شركات السيارات هذا الموسم العديد من الموديلات المكشوفة، التي تتيح لقائدها الاستمتاع بنسمات الهواء العليل، خاصة في الفئة العليا والفئة الرياضية.

رصد موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات مجموعة من السيارات الرياضية ذات القوة الخارقة، التي تراجعت قيمتها السوقية كموديلات مستعملة في فترة كورونا.

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أكد المتحدث الرسمي لشركة فولكسفاجن في تصريحات لموقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات أن العضو الكهربائي ضمن أسرة الجيل الجديد من طراز جولف، لن يتوفر بالسوق الأمريكية عند طرحه.

خضع طراز جييب "رانجلر" 2020 لاختبارات الحوادث ضمن برنامج معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة الأمريكي.

كشفت دراسة أجراها موقع التحليلات Deloitte عن مدى التأثير الذي أصبحت تفرضه التكنولوجيا في عالم صناعة السيارات، وأظهرت الدراسة مدى استحواذ التقنيات على ما تمثله السيارة من قيمة مادية.

تستعد شركة تويوتا للتوسع في عدد السيارات ضمن عائلتها من موديلات "هاتش باك" الرياضية، الشبيهة بطراز "ياريس GR".

