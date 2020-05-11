لكزس NX الجديدة كلياً 2021 تظهر في صور مسربة

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت صور مسربة للتو تكشف عن التصميم الرقمي لسيارة لكزس NX الجديدة كلياً 2021، والتي ستنافس أمثال بي ام دبليو X3 واودي Q5 ومرسيدس GLC وكذلك جينيسيس GV70 وكاديلاك XT4.

تستند لكزس NX الجديدة على الهيكلة المعمارية TNGA-K التي تستخدمها لكزس ES، حيث يتم تهيئتها لكي تناسب الكروس أوفر.

ومما يبدو لنا فإن لكزس NX موديل 2021 تستلهم تصميمها من السيارة الاختبارية LF-1 ليميتليس، ويظهر ذلك بوضوح في الخلفية ذات الخط الضوئي LED المتصل على شكل حرف L بالجوانب، الجيل الجديد من الشبك المغزلي، مصابيح أمامية جديدة مع جسد رشيق عصري.

انتقالاً إلى الداخلية، من المتوقع حصولها على نظام المعلومات الترفيهي اللمسي الجديد من لكزس مع دعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما ستكون العدادات رقمية بالكامل وستتوفر مواد فائقة الفخامة.

ليست لدينا معلومات أكيدة عن المحركات، إلا أن لكزس سجلت مؤخراً ملكية فئات NX350 و NX450، ومتوقع توفيرها بمحركات 4 سلندر يتضمنها نسخة هجينة بالقابس بقوة تصل إلى 306 حصان مع إتاحة دفع أمامي بشكل قياسي ودفع كُلّي بشكل اختياري.

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ملحوظة: بالأعلى لكزس NX 2021 وبالأسفل لكزس LF-1 ليميتليس