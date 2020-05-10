العرض الرمضاني للاسترجاع النقدي على سيارة لكزس RX

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة عبداللطيف جميل للسيارات، واطلب سيارتك من لكزس كونسيرج واستمتع بالاسترجاع النقدي حتى 10,000 ريال خلال شهر مايو على سيارة LexusRX. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. السيارة المشمولة في العرض: لكزس Lexus RX BB موديل 2019

لكزس Lexus RX BH موديل 2019 الشروط والأحكام: ينطبق الاسترجاع النقدي ( 10,000 ريال ) من سعر التجزئة المعلن على الفئات الموضحة أعلاه فقط .

الصور المعروضة لأغراض إعلانية فقط.

الحملة سارية حتى نهاية شهر مايو 2020 والكمية محدودة.

تطبق الشروط والأحكام . صورة العرض:

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