تعرف على سيارة محمد بن سليم التي دخلت موسوعة غينيس

الخليج ٣٦٥ نت – يمتلك السائق الإماراتي “محمد بن سليم” أحد أنجح السائقين العرب والذي توّج ذلك بفوزه في بطولة الشرق الأوسط للراليات 14 مرة! سيارة رياضية خارقة تحمل اسم CLK GTR.

تأتي CLK GTR من تصميم وصناعة مرسيدس وصُممت في الأساس للتسابق، حيث دُشنّت عام 1997 لتشارك بها مرسيدس في بطولة FIA GT الجديدة وقتها، ومن ثم تم توفير نسخ إنتاجية منها للطرقات العامة بشكل محدود للغاية “25 نسخة فقط”.

وللحقيقة كانت هذه النسخة الرياضية المصممة للسباقات فريدة في كفاءتها وسرعتها، للدرجة التي جعلتها تسيطر على فئتها (GT1) في البطولة على مدى سنتين (1997-1998)، ما أدى إلى انسحاب كافة منافسينها من البطولة بحلول عام 1999، ما أجبر المنظمين إلى الغاء فئة GT1!

وتأتي السيارة المخصصة للطرقات العامة باختلافات بسيطة عن سيارة السباقات وبأقل قدر ممكن من مميزات الراحة والفخامة، لتبقى سيارة سباق حقيقية، وتوفرت بمحرك V12 سعة 6.9 لتر يوّلد قوة 612 حصان، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في غضون 3.8 ثانية، إلى جانب سرعتها القصوى التي تصل إلى 344 كم/س.

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والجدير بالذكر أن سيارة CLK GTR قد دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كأغلى سيارة إنتاجية في تلك الحقبة بسعر بلغ 1.54 مليون دولار (5.77 مليون ريال سعودي)