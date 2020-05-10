كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 05:22 مساءً - انت الان تقراء خبر قبل ماتشتريها.. اعرف مواصفات "النظارة الشمسية" المناسبة للقيادة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت جمعية "الرؤية الجيدة" الألمانية، إن النظارة الشمسية المناسبة للقيادة ينبغي أن تتحلى ببعض المواصفات من أجل توفير السلامة والأمان.

وأوضحت الجمعية الألمانية أن عدسات النظارة الشمسية لا يجوز أن تكون داكنة للغاية، مشيرة إلى أن فئات التعتيم 2 إلى 3 تعد مناسبة جدًا، بينما تعد فئة التعتيم 4 غير مناسبة.

وأشارت الجمعية إلى أن ألوان العدسات، التي لا تؤثر بالسلب على إدراك الألوان، هي درجات البني والأخضر والرمادي الطبيعية، وذلك بخلاف العدسات ذات اللون الأحمر أو الأصفر أو الأزرق، والتي قد يتعذر معها التعرف على ألوان إشارات المرور واللافتات المرورية وأضواء المكابح.

ومن ناحية أخرى ينبغي أن تكون أذرع النظارة وإطارها نحيفة، كي لا تحد من مجال الرؤية، بينما ينبغي أن تكون العدسات كبيرة من أجل توفير حماية جيدة للعين. ومن المهم أيضا أن توفر العدسات حماية من الأشعة فوق البنفسجية حتى 400 نانومتر.​