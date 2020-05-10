الصحة السعودية تسجل 1912 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

سجلت وزارة الصحة السعودية، الأحد، 1912 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 39048.



وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الوفيات 246.

وأكدت الوزارة أن مجموع المتعافين من الفيروس في السعودية وصل إلى 11457، بعد تسجيل 1313 حالة شفاء جديدة.