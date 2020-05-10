أبرز موديلات السيارات الكابريو الجديدة 2020.. تعرف عليها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشهد صيف 2020 رواجا كبيرا لموديلات الكابريو؛ حيث تطلق شركات السيارات هذا الموسم العديد من الموديلات المكشوفة، التي تتيح لقائدها الاستمتاع بنسمات الهواء العليل، خاصة في الفئة العليا والفئة الرياضية.

وتقدم فولكسفاجن الموديل الكابريو من سيارة الأراضي الوعرة T-Roc، التي تنتمي للفئة المدمجة؛ حيث تأتي السيارة بسقف يمكن طيه خلال 9 ثوان بضغطة زر واحدة. ومع محركين بقوة 85 كيلووات/115 حصان أو 110 كيلووات/ 150 حصان تبلغ السرعة القصوى 205 كلم/ساعة.





وتقدم بورشه الموديل Turbo S على قمة الطراز 911 بقوة 478 كيلووات/650 حصان، والذي يتوفر أيضا بنسخة مكشوفة بسرعة قصوى تصل إلى 330 كلم/ساعة.

وتأتي شيفروليه Corvette بسقف صلب جديد يتم فتحه في غضون 16 ثانية.

وتستقبل بي إم دبليو M8 المكشوفة بقوة 460 كيلووات/625 حصان صيفها الأول، في حين تقدم أستون مارتن السيارة الرياضية Vantage كسيارة رودستر بقوة 375 كيلووات/510 حصان.

فيما قامت بنتلي بتطوير Bacalar على أساس Continental GT Cabrio ومساحة لمقعدين فقط. ولم تفصح الشركة البريطانية حتى الآن عن أية معلومات عن سعر السيارة، التي يقتصر إنتاجها على 12 نسخة فقط.

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وتقدم رولز رويس أيقونتها ثنائية المقاعد Dawn Silver Bullet بطلاء خاص وتجهيزات داخلية حصرية. ويقتصر إنتاج السيارة الكابريو الفارهة على 350 نسخة فقط.

وتذهب أستون مارتن وماكلارين خطوة أبعد من ذلك؛ حيث تستعد الشركتان البريطانيتان لإطلاق موديلي رودستر يستغنيان عن السقف والزجاج الأمامي.

وتعتمد أستون مارتن V12 Speedster ثنائية المقاعد، التي يقتصر إنتاجها على 88 نسخة فقط، على سواعد محرك بقوة 515 كيلووات/700 حصان، وتنطلق بسرعة قصوى300 كلم/س.

ويزأر بداخل ماكلارين Elva، التي يقتصر إنتاجها على 399 نسخة فقط، محرك V8 بقوة 599 كيلووات/815 حصان.