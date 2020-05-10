“بالفيديو” جسر بالصين يتمايل أثناء عبور السيارات في مشهد مروّع

الخليج ٣٦٥ نت – انتشر خلال الأيام الماضية مقطع فيديو مروّع على مواقع التواصل الاجتماعي لجسر يقع فوق نهر واسع ومهيب بمقاطعة جوانجدونج في الصين، إذ بدى الجسر يتحرك بالإرتفاع صعوداً وهبوطاً أثناء عبور السيارات!
وفي التفاصيل، يمتد هذا الجسر المعلّق فوق نهر اللؤلؤ بمقاطعة جوانجدونج في الصين بطول يبلغ 3.62 كيلومتر، وفي الخامس من مايو الحالي رصدت كاميرات المراقبة الخاصة بالمرور حدوث تمايل ملحوظ بالجسر أثناء عبور السيارات، وعلى الفور تم إخبار مسؤولي السلامة بذلك وتم عمل مسح للجسر بالكامل وإغلاقه إلى أجل غير مسمى، لحين إيجاد حل للمشكلة.
وفي هذا السياق قدّمت المجلة الأميريكية “Popular Mechanics” شرحاً تقنياً لسبب حدوث هذا التحرّك الغريب، حيث أفادت أن المهندسين عادة ما يصممون الجسور مع بعض من السماحية بالثني، ولذلك تتمتع معظم الهياكل الخاصة بالجسور بمقدار معين من التمايل.
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