كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر هيونداي تستعرض قدرات سيارتها "i20 N" الجديدة على الجليد (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت شركة هيونداي الكورية الجنوبية الرائدة في صناعة السيارات، أمس السبت الموافق 10/5/2020، مقطع فيديو استعرضت فيه القدرات الفنية لسيارتها i20 N الجديدة، والتي من المتوقع طرحها قريبًا بعدد من الأسواق.

ولجأت هيونداي لإحدى البحيرات المتجمدة بالسويد لاختبار سيارتها الصغيرة الجديدة، حيث برز قدرات i20 N على المناورة بثبات مع الحفاظ على ميزة التسارع.

ووفقًا لما نشره موقع قناة "روسيا اليوم" بالعربي، فإن التسريبات عن هيونداي i20 N القادمة تفيد بأنها ستحصل على محرك بنزين توربيني بسعة 1.6 ليتر وعزم 200 حصان، سيعمل مع ناقل حركة يدوي بـ 6 سرعات وآخر أوتوماتيكي بـ7 سرعات.

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ويوضح الفيديو الذي نشرته هيونداي حصول سيارتها الجديدة نموذج N على عجلات أكبر حجما، ومقودا رياضيا مميزا، إلا أنها حافظت على هيكل الهاتشباك التقليدي لسيارات i20 دون تعديلات.

هذا ولم تشكف الشركة الكورية عن أية مواصفات فنية أو تقنية إضافة تتعلق بهذه السيارة بعد، إلا أن تقارير تشير إلى أنها ستكشف عنها رسميا قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري.