“سـاما” تمديد وثائق تأمين سيارات الأفراد لمدة شهرين

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن الحساب الرسمي لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تمديد تاريخ انتهاء وثائق تأمين السيارات للأفراد؛ وذلك لدعم قطاع التأمين والقطاع الخاص في مواجهة الأزمة التي سببها فيروس كورونا بالبلاد.

وفي التفاصيل، أعلنت مؤسسة ساما عن تمديد كافة وثائق تأمين السيارات القائمة للأفراد لمدة شهرين، وإضافة شهرين على وثائق تأمين السيارات للأفراد التي يتم شراؤها خلال الفترة من تاريخ 8/5/2020 وحتى تاريخ 6/6/2020.

وأخيراً، أكدت المؤسسة عدم تحمل المؤمن لهم أي تكاليف إضافية وبشكل إلكتروني، ودون الحاجة إلى تواصل العميل مع شركة التأمين.