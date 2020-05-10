شركات السيارات لن تجبر على سحب 56 مليون وسادة هوائية معيبة

الخليج ٣٦٥ نت – وفقاً لتقرير جديد من رويترز، فإن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة NHTSA لن تطلب من شركات صناعة السيارات استدعاء 56 مليون مضخة وسائد هوائية تاكاتا في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

سبب ذلك هو أن الإدارة لا ترى أنها تشكل خطراً على السلامة مثل المضخات التي تم استدعائها سابقاً أو حالياً حول العالم، والجدير بالذكر أنه في عام 2016، تم استدعاء 40 مليون وسادة هوائية تاكاتا، وفق ذلك الوقت، قالت NHTSA أنها ستراجع 56 مليون وسادة هوائية بحلول نهاية 2019 لمعرفة ما إذا كانت ستحتاج إلى استدعاء أيضاً.

يذكر أن عمليات عمليات الاستدعاء السابقة كانت لوسائد هوائية يمكن أن تنفجر عند نشرها، وإخراج شظايا معدنية في مقصورة السيارة، حيث تم الاستنتاج أن التعرض طويل المدى للحرارة العالية والرطوبة يمكن أن يؤدي إلى تدهور الوسادة مما يجعلها أكثر عرضة للتمزق، وكان هناك ما لا يقل عن 25 حالة وفاة تتعلق بوسائد تاكاتا الهوائية وحوالي 300 إصابة حول العالم.

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من جانبها، تقول NHTSA أنها راجعت تقارير عن اختبار مكثف لأحدث مجموعة من الـ 56 مليون وسادة في اتخاذ هذا القرار الأخير، وفي بيان، قال ديفيد كيلي، الذي يرأس مجموعة اختبار وسائد تاكاتا الهوائية: “لم تتنبأ أي من تصميمات النفخ التي تمت دراستها بتأثيرات ضارة، باستثناء تلك التي تعرضت لأشد الظروف ودرجة حرارة السيارة.

في الختام، انتقد مركز سلامة السيارات القرار قائلاً إنه من المستحيل معرفة ما إذا كان يجب الوثوق بهذه القرارات بناءً على الافتقار الكامل للشفافية، وأضاف أن بعض مصنعي السيارات قاموا بإصلاح أقل من 50% من السيارات التي تم سحبها لعيوب في وسائد تاكاتا الهوائية.